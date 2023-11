Il comitato dei commercianti del centro storico in sinergia con l’amministrazione comunale di Giugliano in Campania e in particolare con l’assessore al commercio Rosa Verde, hanno dato via ad una serie di iniziative inerenti a ripristinare e riqualificare il commercio nel centro storico di Giugliano.

Giugliano, comitato dei commercianti del centro storico

Il programma inizierà il 24 Novembre, con la giornata del Black Friday, ove ogni commerciante che ha aderito all’iniziativa avrà apposto sulla propria vetrina il simbolo, dove proporrà ai propri clienti e a chiunque quella giornata vorrà fare shopping al centro storico sconti speciali, per sensibilizzare l’iniziativa.

Successivamente partendo dal 2-3 dicembre, fino alla data di San Valentino, sono già programmati dall’assessorato al commercio in collaborazione con le associazioni di categoria, eventi volti a sensibilizzare la città al commercio nel centro storico, con intrattenimento, eventi, artisti e concerti. Saranno garantite offerte, promozioni e divertimento da parte dei commercianti giuglianesi.