Giugliano Pride: presentato il programma di Sabato

Per la prima volta il Pride arriva a Giugliano. Questo sabato, le strade del centro cittadino accoglieranno associazioni, volontari e cittadini uniti a sostegno dell’iniziativa.

Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina nella sala conferenze del Comune di Giugliano. Un evento fortemente voluto anche dalla comunità locale, che ha risposto con grande partecipazione raccogliendo oltre 2.000 euro di donazioni.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Sindaco, l’Assessora alle pari opportunità Bianca Perna e una rappresentanza della giunta. L’amministrazione ha confermato che affiancherà gli organizzatori anche durante l’anno con tavoli tematici dedicati a diritti, ecologia, salute e mobilità.