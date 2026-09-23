Nuova operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Casandrino, guidata dal comandante Raffaele Andrea D’Ambrosio. L’attività ha interessato un’area agricola di circa 800 metri quadrati, dove, secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero state riscontrate diverse irregolarità.

Casandrino, controlli della Polizia Municipale: area agricola trasformata in deposito di rifiuti

L’area, pur avendo destinazione agricola, sarebbe stata utilizzata come deposito di rifiuti e di altri materiali. A seguito delle verifiche effettuate sul posto, sono stati contestati reati in materia ambientale ed edilizia. Gli accertamenti hanno visto anche l’intervento dell’Asl veterinaria, che avrebbe elevato proprie sanzioni. Nel corso del sopralluogo sono stati inoltre trovati cani non microchippati e galline, circostanze finite anch’esse all’attenzione degli organi competenti.

Un ulteriore filone degli accertamenti ha riguardato un ciclomotore presente nell’area. In base alle informazioni raccolte durante l’operazione, il mezzo risulterebbe privo di copertura assicurativa e sarebbe stato condotto da una persona senza patente. Agli agenti sarebbe stato tuttavia indicato un luogo di custodia del ciclomotore diverso da quello nel quale il mezzo è stato effettivamente rinvenuto. Anche questo aspetto sarà oggetto delle conseguenti verifiche e contestazioni previste dalla normativa.