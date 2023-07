Questa mattina, 22 luglio, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha inviato una nota al Prefetto di Napoli Claudio Palomba e al Questore Maurizio Agricola, in relazione a quanto accaduto ieri al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giugliano, con la richiesta di istituzione di un presidio di Polizia.

La nota del governatore

“È di ieri, come noto, l’ennesimo atto di violenza ed aggressione al personale medico e infermieristico del pronto soccorso dell’ispedale di Giugliano e di devastazione dei locali destinati alla cura dei cittadini. Risulta non più procrastinabile – scrive il presidente della Regione – l’istituzione di un presidio permanente 24 ore su 24 delle forze dell’ordine presso il pronto soccorso, al fine di prevenire ulteriori violenze e danneggiamenti ad una struttura preposta alla tutela di un diritto fondamentale della cittadinanza, di assicurare indispensabili condizioni di sicurezza degli operatori e degli utenti e di dimostrare che le Istituzioni non sono sorde rispetto a legittime aspettative a minime e indefettibili esigenze di sicurezza. Confido in un intervento concreto e tempestivo”, conclude De Luca.