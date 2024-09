Giugliano, premiazione del concorso fotografico “Istantanee della Festa – Sette giorni con Maria 2024”

Sarà un momento di grande emozione e condivisione quello previsto per il prossimo 12 settembre alle ore 20:00 presso il Santuario dell’Annunziata di Giugliano, dove si terrà la premiazione dei finalisti del concorso fotografico “Istantanee della Festa – Sette giorni con Maria 2024”. L’evento, che celebra la devozione e la tradizione popolare in onore di Maria Santissima della Pace, è organizzato dall’Associazione “Identità Scipia” e dall’Associazione Culturale “Ambress’..Am..press”, con il patrocinio del Comitato Festa presieduto da don Luigi Pugliese.

Da oggi, tutti i fedeli avranno la possibilità di visionare le fotografie finaliste esposte presso il Santuario dell’Annunziata e di contribuire con il proprio voto alla scelta della foto più meritevole. L’esposizione rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle immagini che hanno saputo catturare al meglio lo spirito e la devozione delle celebrazioni, offrendo una documentazione storica che valorizza ulteriormente la ricca tradizione culturale di Giugliano, già riconosciuta dall’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC).

Don Luigi Pugliese, rettore del Santuario, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “Abbiamo voluto fortemente questo concorso per dare un valore culturale ancora più forte alla festa e produrre una documentazione storica che possa restare a disposizione di tutti. Siamo entusiasti della partecipazione ricevuta e dell’alto livello delle fotografie in gara”.

Domenico Fontanella, presidente dell’Associazione “Identità Scipia”, ha sottolineato l’importanza del concorso per la comunità: “Il nostro obiettivo è ricostruire un’identità cittadina, dare all’essere giuglianesi un significato antico che guarda al futuro, riscoprendo la nostra storia e rendendola condivisibile anche da chi non è nato in questo territorio ma qui ci vive.”

Gerardo Ferrajoli di “Ambress’..Am..press” ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver esportato un format di successo, contribuendo a creare una rete culturale intorno alle feste devozionali campane, tra le più sentite e partecipate del sud Italia. Le fotografie finaliste riflettono non solo la bellezza delle tradizioni, ma anche la passione dei partecipanti nel catturare l’essenza della festa.”

Ricordiamo che il concorso si è articolato in due sezioni: la sezione “Social”, aperta a tutti gli appassionati di fotografia, e la sezione “Under 14”, dedicata ai giovani fotografi con meno di 14 anni. I vincitori riceveranno rispettivamente un premio in buoni spesa del valore di 500 euro per la sezione Social e un buono per l’acquisto di libri del valore di 100 euro per la sezione Under 14.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo momento di festa e premiare chi, attraverso l’obiettivo, ha saputo raccontare la devozione e la tradizione della nostra amata comunità.