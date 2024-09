Celebrata la giornata dedicata a Santa Maria al Santuario dell’Annunziata a Giugliano. La Santa Messa delle 19.00 ha raccolto, come di consueto, tantissimi fedeli e devoti della Madonna della Pace la cui statua è stata posta nel corso di questa settimana sull’altare per essere venerata.

Giugliano, premiati i vincitori di “Istantanee della festa” con incendio del Campanile

Al termine della celebrazione eucaristica, sono stati premiati i vincitori del contest “Istantanee della festa” in collaborazione con l’associazione “Identità Scipia” e “Ambress Am Press” con il patrocinio del Comitato Festa Presieduto da Don Luigi Pugliese. Gli scatti arrivati in finale sono esposti nel Santuario.

Gli autori degli scatti scelti sono quelli di Giovanna Sestile e Salvatore Zumpano. Le foto sono state scelte sia dai fedeli che da una giuria tecnica. Premiata anche la sessione under 14 con lo scatto di Alfredo Camerlengo di 12 anni. Subito dopo la cerimonia all’esterno del Santuario tutti col naso all’insù per assistere al suggestivo incendio del Campanile.