Giugliano-Potenza si giocherà a porte chiuse: la decisione del prefetto di Napoli

Il Giugliano giocherà a porte chiuse. Dopo i disordini all’esterno dello stadio De Cristofaro avvenuti lo scorso 8 ottobre dopo la partita contro il Taranto, la partita di Serie C, girone C, Giugliano-Potenza, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18.30 a Giugliano, si giocherà senza spettatori. A deciderlo è il prefetto di Napoli.

A renderlo noto è stato il Potenza Calcio, spiegando che la decisione del prefetto è stata presa “considerato che il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, con determina numero 35/2023 del 12 ottobre, ha rilevato gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica poste in essere dai tifosi del Giugliano”. Dopo aver “consultato anche il questore”, il prefetto ha disposto che la gara si giocherà “in assenza di spettatori”. Già domani il provvedimento potrebbe essere prorogato anche per la partita successiva. Si attende la riunione del GOS.