Una scoperta quasi fortuita durante un servizio di pattugliamento contro gli sversamenti della Terra dei Fuochi. Un furgone bianco carico di moto smontate è stato bloccato e sequestrato dalla Polizia Municipale di Giugliano lungo la circumvallazione esterna.

Giugliano, fermato furgone sospetto sulla circumvallazione esterna: era carico di veicoli rubati

Gli agenti dell’aliquota Polizia Stradale hanno fermato il mezzo nel corso di un controllo predisposto lungo l’asse viario che collega i comuni a nord di Napoli. Con sommo stupore all’interno sono stati rinvenuti, totalmente smontati, tre moto veicoli risultati rubati.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un Honda SH, un Honda ADV350 ed una moto Morini XCape. Alla guida del furgone c’era un cittadino ghanese, deferito all’autorità giudiziaria per ricettazione. Indagini in corso per ricostruire la filiera del materiale rubato e gli eventuali destinatari.