Sfugge a un controllo dei carabinieri mentre sarebbe stato impegnato a cedere dosi di droga ad alcuni clienti, ma la fuga dura poco. I militari riescono a rintracciarlo in un appartamento a Varcaturo, dove vengono sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. A finire in manette è Ernesto Sansone, 40enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

Bacoli, sfugge al controllo dei carabinieri durante lo spaccio: rintracciato a Varcaturo

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Bacoli nell’ambito di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Secondo quanto ricostruito, il 40enne sarebbe stato sorpreso dai militari mentre cedeva alcune dosi di droga a diversi acquirenti. Alla vista dei carabinieri, però, l’uomo è riuscito a sottrarsi al controllo, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

I militari hanno quindi avviato un’attività investigativa che ha permesso di individuare il suo nascondiglio in un appartamento di Varcaturo, località del litorale giuglianese. Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti e sequestrati 750 grammi di cocaina, 31 grammi di marijuana e 52 grammi di hashish. Nell’abitazione è stato trovato anche un libro mastro, ritenuto riconducibile alla contabilità dell’attività illecita.

Per Ernesto Sansone sono così scattate le manette. Al termine delle formalità di rito, il 40enne è stato trasferito in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nelle attività di controllo e contrasto al traffico di stupefacenti condotte dai carabinieri nell’area flegrea e sul litorale a nord di Napoli.