“Per molti cittadini è stato un fulmine a ciel sereno, nemmeno noi ce l’aspettavamo. C’è stato un problema con Municipia che è in proroga. Ora già stiamo provando con il sindaco a trovare una soluzione per evitare tutto ciò e non vessare i cittadini”. Queste le parole del consigliere Salvatore Pezzella sul caso passi carrabili a Giugliano.