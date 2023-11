È giallo a Giugliano per alcuni colpi di pistola esplosi poco dopo le 13 e 50 in via Togliatti, a una manciata di metri dall’ufficio postale.

Giugliano, paura in via Togliatti: spari a due passi dall’ufficio postale

Sull’episodio indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano/Villaricca, che hanno effettuato i rilievi del caso. Tredici colpi d’arma da fuoco sono stati probabilmente esplosi da una pistola a salve all’esterno di un cancello automatico.

Al momento gli investigatori non si sbilanciano. Potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina o di un atto intimidatorio rivolto a qualche residente o commerciante della zona. Nelle prossime ore ci sarà maggiore chiarezza sull’episodio di cui si ignorano movente e autore. Non risultano feriti.