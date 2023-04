Riapre in parte al traffico veicolare via Colonne a Giugliano dopo il crollo dello scorso sabato. Da questa mattina il comune ha disposto il ripristino della circolazione stradale da Melito verso Giugliano con obbligo di percorrenza lungo una carreggiata.

Giugliano, parziale riapertura di via Colonne dopo il crollo

Non è possibile procedere invece da Giugliano verso Melito, percorso per il quale è necessario seguire il piano traffico alternativo per via Signorelli, alle spalle della stazione metro. Un piccolo respiro di sollievo per cittadini e commercianti, da mesi ostaggio del cantiere Eav. Ma già questa mattina non sono mancati episodi disdicevoli: automobilisti sfrontati che in barba alle regole percorrono l’unica corsia riaperta contromano col rischio di bloccare la circolazione o provocare incidenti.

Via Colonne era stata in realtà già riaperta parzialmente al traffico la scorsa settimana. Tuttavia le piogge del weekend avevano creato un pericolosa voragine all’interno della quale era finito un malcapitato automobilista. Dopo l’intervento degli operai e la messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento dell’asfalto, oggi si torna a circolare. Per la riapertura definitiva della strada, invece, occorrerà attendere un altro anno circa, termine previsto per la conclusione dei lavori Eav.