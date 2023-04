Notte di furti e raid, quella appena trascorsa, dove malviventi senza scrupoli hanno preso di mira esercizi commerciali e alcuni garage a Giugliano. Il primo episodio si è verificato in via San Francesco d’Assisi. Qui i balordi si sono introdotti in un supermercato dopo aver forzato la saracinesca, e hanno portato via diversi salumi, un monitor e 500 euro in contanti. Con il bottino tra le mani, si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Un danno per i titolari di circa 2mila euro.