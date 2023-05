Ennesimo caso di parcheggio selvaggio. Questa volta un’utilitaria lasciata nei pressi dell’uscita del pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano ha bloccato il passaggio di un’ambulanza.

Giugliano, parcheggio selvaggio: ambulanza bloccata al pronto soccorso

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, il mezzo di soccorso stava trasportando un paziente per un trasferimento quando avrebbe trovato l’uscita che dà su via Magellano sbarrata da una Nissan di colore nero. Il traffico del pronto soccorso è andato in tilt.

Tanti gli automobilisti bloccati. Non si sa a chi appartenga la vettura che sta bloccando il transito dell’ambulanza e se sia stato nel frattempo richiesto l’intervento della Municipale per la rimozione coatta del veicolo.