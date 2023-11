Parcheggiatori abusivi individuati a Giugliano in zona Mercato rionale tra via Epitaffio e via Pigna.

Giugliano, parcheggiatori abusivi bloccati fuori al mercato: sanzionati

I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, giovedì 16 novembre, intorno alle ore 13. Gli agenti della Polizia Locale di Giugliano, durante un controllo del territorio, hanno identificato due uomini mentre svolgevano l’attività di parcheggiatore abusivo ai danni dei cittadini giunti al mercato di via Pigna.

I due, sulla 50ina e entrambi di Giugliano, sono stati verbalizzati ai sensi del Codice della Strada. Per loro potrebbe scattare il Daspo Urbano. Infine, gli agenti hanno confiscato oltre 50 euro proventi dell’attività illegale di parcheggiatore.