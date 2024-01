giugliano, palloni lanciati nelle auto e caos: l'allarme dei residenti di camposcino

Un post sui social ha riacceso il dibattito su gruppi di ragazzini scatenati nella zona di Camposcino a Giugliano. La denuncia arriva da una signora che racconta di essere stata vittima di ragazzini che erano in piazza, nei pressi della chiesa di San Marco, che le avrebbero lanciato volontariamente un pallone sull’auto. Si tratterebbe dell’ultima trovata dei giovanissimi che frequentano piazza Camposcino. Quegli stessi palloni con cui giocano a calcio, li utilizzerebbero poi per lanciarli nelle auto in corsa lungo la strada. Il disagio è confermato anche da alcuni residenti del posto e persone che frequentano la piazza quotidianamente.

L’allarme dei residenti di Camposcino

Molti di questi giuglianesi che provano a vivere lo spazio pubblico, si dicono ormai intimoriti dalla presenza di questi giovanissimi che vanno dai 10 ai 14 anni, al punto che non possono più sostare in piazza. La richiesta è quella di riaprire il campetto di via Camposcino, avere un maggiore controllo della zona e presenza delle istituzioni perché, dicono i residenti, ci sentiamo abbandonati.