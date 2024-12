Giugliano, operaio precipita dal tetto di un capannone del MOG durante alcuni lavori

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, giovedì 19 dicembre, presso il mercato ortofrutticolo di via Santa Maria a Cubito a Giugliano, dove un operaio 37enne è precipitato da un’altezza di circa sei metri mentre stava eseguendo lavori di ispezione sul tetto di un capannone.

Giugliano, operaio precipita dal tetto di un capannone durante alcuni lavori

L’incidente è avvenuto durante le operazioni di riqualificazione dell’area, che sono affidate a una ditta specializzata. L’operaio, residente a Giugliano, è caduto a seguito della rottura di un lucernario in plastica che non ha retto al suo peso, facendolo precipitare rovinosamente al suolo. L’impatto è stato violento, e il 37enne ha subito gravi lesioni. Immediatamente soccorso, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, dove è stato ricoverato in condizioni critiche, con prognosi riservata. La sua situazione resta grave, ma non è ancora chiaro l’esatto quadro clinico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. Presenti anche i tecnici dell’ASL Napoli 2 Nord e gli specialisti del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che stanno conducendo accertamenti sulla sicurezza del cantiere e sulle condizioni di lavoro all’interno della struttura. I militari e la Procura indagano per chiarire se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza durante i lavori e se vi siano responsabilità da parte della ditta incaricata della riqualificazione.