Giugliano, oggi incontro al Minzoni per presentare nuovo ospedale: ci sarà anche De Luca

Il nuovo ospedale di Giugliano sarà presentato oggi, lunedì 3 giugno, alle ore 18 presso l’istituto Minzoni di Giugliano, via Bartolo Longo 17. È prevista la presenza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. L’iniziativa è promossa da Campania Libera.

“Una giornata importante per presentare alla città, agli operatori sanitari il progetto del nuovo ospedale di Giugliano – dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Campania Libera Giovanni Porcelli -. È uno dei progetti di edilizia sanitaria più importanti per la Regione, a dimostrazione dell’attenzione che questa giunta e questo consiglio pongono all’area giuglianese che necessita di un ospedale degno di questo nome. Progettare e costruire un nuovo ospedale vuol dire lasciare in eredità ai nostri figli e nipoti per i prossimi decenni un’opera e un servizio fondamentale per la salute e il benessere dei nostri concittadini”.