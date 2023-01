Momenti di paura nel centro di Giugliano. Un incendio è divampato questo pomeriggio all’interno della pizzeria “Delorean” in via Vittorio Veneto. A innescare il rogo sarebbe stato un cortocircuito ma le circostanze nelle quali sarebbero divampate le fiamme sono ancora poco chiare.

Giugliano, nota pizzeria in fiamme: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto si sono precipitati subito i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento. L’incendio al momento risulta domato. In questo momento i proprietari stanno verificando l’entità dei danni. Il locale era chiuso al momento del rogo.

Presenti anche i carabinieri della locale Compagnia. I militari dell’Arma di Giugliano stanno effettuando i rilievi del caso e ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Sembra comunque esclusa la pista dolosa e si propende per l’incidente. Non si registrano feriti.

Via Vittorio Veneto, al momento, è stata interdetta al traffico veicolare per permettere agli operatori di mettere in sicurezza tutta la zona.