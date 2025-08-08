Piazza di spaccio a gestione familiare in via Marino a Giugliano, al confine con Melito. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno messo a segno un blitz all’interno di una palazzina recintata con inferriate saldate e videosorveglianza. L’attività illecita era gestita da una donna di 41 anni, incensurata.

Giugliano: nonna, madre e pusher. Carabinieri arrestano 41enne

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno trovato anche i suoi quattro figli, di 20, 16, 14 e 8 anni, oltre a un bambino di 2 anni e sua madre 19enne, moglie del figlio maggiore. Il marito della 41enne è attualmente detenuto per associazione di stampo mafioso (art. 416 bis).

Durante l’operazione, i carabinieri hanno effettuato un’irruzione nell’appartamento. Sono stati sequestrati 26 dosi di crack, 510 euro in contanti (in banconote di piccolo taglio) e un bilancino di precisione. La donna è stata arrestata. I servizi sociali sono stati attivati per la tutela dei minori presenti. Indagini in corso per ricostruire la filiera dello spaccio.