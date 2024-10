GIUGLIANO. E’ stato nominato il nuovo comandante della Polizia municipale di Giugliano. Dopo l’addio di Nacar lo scorso 1 settembre che rassegnò le sue dimissioni prima che scadesse il suo incarico, il sindaco Nicola Pirozzi ha effettuato in questi giorni dei colloqui per scegliere il nuovo capo della municipale.

Nuovo comandante della municipale a Giugliano

Si tratta di Luigi De Simone, ex comandante della polizia municipale di Caserta che ha avuto un incarico a tempo determinato.

A salutare De Simone il primo cittadino di Caserta, Carlo Marino: “Intendo rivolgere le mie congratulazioni anche all’ex Comandante De Simone, che si appresta a ricoprire un incarico di grande prestigio. Sono convinto che in futuro tornerà a lavorare qui con un ruolo di prim’ordine, al servizio della comunità casertana”.

La municipale giuglianese vive una condizione di instabilità ormai da 3 anni, da quando la ex comandante Maria Rosaria Petrillo, vincitrice di concorso, ha vinto un’altra selezione ma al Ministero degli Interni. Dal 2021 Petrillo è dirigente di polizia municipale di Giugliano in comando al Ministero. Questo impedirebbe all’amministrazione di assumere un dirigente a tempo indeterminato, essendo la casella già occupata da Petrillo. Per questo dal 2021 i caschi bianchi sono stati diversi mesi senza un comandante o hanno avuto capitani che si sono alternati di 6 mesi in 6 mesi.