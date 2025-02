Giugliano, nasce finalmente la fondazione Basile

Dopo anni di attese, a Giugliano prende vita la Fondazione Giambattista Basile, dedicata all’autore de Lo cunto de li cunti. L’iniziativa è promossa dal giornalista e scrittore Emmanuele Coppola, da anni impegnato negli studi sull’autore.

A sostenere il progetto un gruppo di professionisti della cultura locale: il presidente della Pro Loco Mimmo Savino, lo scrittore e professore Tobia Iodice, l’attrice Teresa Barretta, il presidente dell’Associazione Identità Scipia Domenica Fontanella e l’editore di Tele Club Italia Giovanni F. Russo ed altri che si stanno unendo al progetto.

L’annuncio è stato dato durante un convegno dedicato all’ultimo libro di Coppola, che conferma con documenti storici la nascita di Basile a Giugliano il 15 febbraio e la sua morte il 23 febbraio nella stessa città. All’evento ha partecipato anche la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, sottolineando l’importanza della figura di Basile per la cultura italiana.

La Fondazione punta a consolidare il legame tra Basile e la sua città natale con diverse iniziative, tra cui la realizzazione di un monumento in suo onore. In programma anche eventi culturali, progetti didattici e collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali per promuovere il valore dell’opera di Basile.

Un progetto ambizioso che punta a dare a Giugliano il riconoscimento che merita come città della fiaba.