Un fiume di fedeli, almeno diverse migliaia di persone, si è riversato in piazza Annunziata e nelle strade del centro per la Via Crucis a Giugliano.

Giugliano, migliaia di fedeli alla Via Crucis: “C’è un popolo di Dio che crede ancora”

La processione del venerdì santo, che ripercorre simbolicamente l’ultimo cammino di Gesù fino alla crocifissione, è partita ieri sera da via San Francesco d’Assisi, percorrendo le strade del centro, per poi arrivare in piazza Annunziata. Nella piazza in cui sorge il Santuario dell’Annunziata è giunto l’enorme crocifisso, sorretto sulle spalle degli scout, dopo aver attraversato buona parte della città, seguito da tantissimi fedeli.

A celebrare l’omelia del venerdì santo alcuni parroci delle chiese giuglianesi, come Don Angelo Parisi (vicario della locale Forania), don Massimo Condidorio della parrocchia di San Matteo, don Vincenzo Apicelli alla guida della chiesa di San Nicola e monsignor Salvatore Pennacchio, recentemente nominato dal Papa nuovo presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica. Gli esponenti del clero giuglianese si sono alternati tra loro per ripercorrere insieme il percorso doloroso del Figlio di Dio che si avvia alla crocifissione sul Golgota.

“Come è bello vedere un fiume di gente, un popolo di Dio che crede ancora – ha commentato don Massimo Condidorio -. C’è un’altra speranza che Cristo desidera e che non vada mai via dal nostro cuore: la speranza che, attraverso di lui, si possano vedere le croci di tante altre persone, soprattutto quelle degli anziani e delle donne vittime di violenze”.

“Ma anche la croce di tanti giovani che cadono nella dipendenza della droga e dell’alcol – ha aggiunto il parroco della chiesa di San Matteo -. La croce di tanti bambini che vengono negati della loro infanzia. La croce di tanti migranti che trovano le porte chiuse per colpa degli interessi dei potenti“.

Teleclubitalia ha seguito passo dopo passo la via Crucis di Giugliano, dando la possibilità ai fedeli di seguirla da casa e di partecipare, anche se da lontano, a questo importante appuntamento religioso.

