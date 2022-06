Letame versato sul suolo e in diverse aree dell’allevamento. Sarebbe questo il motivo della puzza avvertita da migliaia di automobilisti ogni giorno tra Giugliano, Aversa e Melito. I Carabinieri forestali impegnati nei controlli delle aziende zootecniche hanno denunciato il titolare di un’azienda a Giugliano in via Appia.

Puzza su via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo, denunciato imprenditore di azienda bufalina

Da anni nei pressi delle Colonne di Giugliano e dell’ingresso dell’Asse Mediano residenti e non avvertono miasmi provenienti da un’azienda bufalina. I militari forestali hanno controllato il noto allevamento di via Appia e hanno fatto un’amara scoperta: il letame oltre che nelle previste vasche adibite alla raccolta era anche sul suolo nudo e in diverse aree dell’allevamento.

Nell’azienda i forestali hanno trovato anche cumuli di rifiuti edili. Per l’imprenditore, oltre ai i reati contestati che sono “utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento al di fuori dei casi e delle procedure previste” e “deposito incontrollato di rifiuti”, anche prescrizioni per mettersi in regola. La stessa azienda era già finita nel mirino dei carabinieri dell’Arma qualche anno fa e pure in quella circostanza furono riscontrate diverse irregolarità che comportano l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie.