Il Giugliano passa in vantaggio due volte ma si fa rimontare. E’ terminato 2 a 2 il turno infrasettimanale col Messina allo stadio di Avellino. I tigrotti si fermano dopo il ritorno alla vittoria con la Turris ma reclamo un errore arbitrale nel finale.

Giugliano-Messina: polemiche per gol annullato

La squadra gialloblu era passata in vantaggio dopo 21 minuti. E’ ancora Francesco Salvemini a trovare la rete con un gran tiro da fuori. Il Giugliano spinge e al 38′ raddoppia con Rondinella, abile a sfruttare un altro assist di Piovaccari.

Gli ospiti però non mollano e prima dell’intervallo accorciano le distanze con Balde. L’attaccante del Messina sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa. Nella ripresa entra meglio in campo il Messina e dopo una bella azione trova il pari con Berto. Il Giugliano accusa il colpo ma continua a provarci fino alla fine. Nei minuti di recupero arriva la zampata di Ciro Poziello che sancirebbe il 3 a 2 ma la rete viene annullata, la seconda di fila per il difensore. Il guardalinee segnala un fuorigioco. Il capitano gialloblu però, come si vede dalle immagini, era tenuto in gioco da un difensore del Messina. Il match quindi termina con la proteste verso il direttore di gara, il signor Di Reda di Molfetta.

Un pareggio quindi che lascia l’amaro in bocca al Giugliano. Domenica per i tigrotti c’è la trasferta con la Virtus Francavilla.

“La squadra ha fatto una buona gara, siamo stati disattenti sulle reti del Messina. Alla fine eravamo riusciti a vincerla. Mi associo alle parole del presidente, errore chiaro, evidente e decisivo” ha detto il mister.