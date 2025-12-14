Giugliano, mercato settimanale di Via Pigna: anticipate le date di dicembre e gennaio per le festività natalizie

GIUGLIANO IN CAMPANIA – I commercianti del mercato settimanale informano la cittadinanza di Giugliano in Campania che, in occasione delle prossime festività natalizie e di Capodanno, il tradizionale mercato settimanale di Via Pigna subirà una modifica eccezionale delle date.

Le edizioni che, come di consueto, cadrebbero nei giorni di festa, saranno anticipate per garantire la continuità del servizio e permettere agli operatori e ai cittadini di fruire del mercato prima delle ricorrenze.

Il mercato di giovedì 25 Dicembre, giorno di Natale, sarà anticipato a Lunedì 22 Dicembre 2025.

Il mercato previsto per giovedì 1 Gennaio, giorno di Capodanno, sarà anticipato a lunedì 29 Dicembre 2025.

I commercianti del mercato settimanale esprimono il loro ringraziamento al Sindaco, all’Assessore al Commercio e all’Associazione UNIMPRESA per la collaborazione di tutti gli operatori e la comprensione dei cittadini, augurando a tutti serene festività. Si invitano i residenti e gli avventori a prendere nota delle nuove date per organizzare al meglio gli acquisti.

Le nuove date da segnare:

Lunedì 22 Dicembre 2025

Lunedì 29 Dicembre 2025