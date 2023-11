GIUGLIANO. Ancora un’aggressione ai danni di un medico. E’ accaduto a Lago Patria il 30 ottobre. Vittima un medico geriatra che è stata aggredita fisicamente e verbalmente dalla figlia di una paziente.

Aggredisce medico a Lago Patria

A denunciare l’accaduto l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate. Secondo la ricostruzione fornita dall’associazione, la donna avrebbe chiesto alla dottoressa, che si era recata a casa per una visita, di attendere perché la madre era uscita per delle commissioni. Da lì nasce un battibecco che finisce poi in violenza. Prima la donna avrebbe bloccato al collo il medico. Poi quando si rende conto che la dottoressa stava filmando tutto con il suo smartphone, glielo getta a terra e la aggredisce.

Dal filmato pubblicato dall’associazione si sentono le urla del medico che chiede aiuto. “Vi ho preso per il collo come si fa con le galline” dice la figlia della paziente.

“Ottimo lavoro della collega che ha avuto la prontezza di riprendere il tutto con il suo smartphone, ecco l’importanza della prova video fondamentale nella denuncia per aggressione – scrivono dall’associazione che opera a tutela dei medici -. Sconvolgenti le urla della collega “aiuto questa mi uccide, aiutatemi sono un medico” mentre il cellulare continua a filmare dal suolo”.