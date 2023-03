Un medico di base è stato aggredito con calci e pugni da un uomo e una donna di 20 anni circa. Poco prima i ragazzi avrebbero preteso un certificato medico per un loro parente – paziente del medico – e al suo rifiuto lo avrebbero aggredito per poi andare via. “Prima è andato in escandescenze – racconta il medico -. L’ho invitato a uscire ma a quel punto mi è saltato addosso riempiendomi di pugni”. “Per fortuna c’erano due colleghi giovani che mi hanno aiutato – puntualizza -. Mi è dispiaciuto soprattutto per le pazienti anziane che hanno assistito alla scena, spaventandosi. Una di loro è scoppiata a piangere”. Dopo il trasporto in ospedale, il medico è stato sottoposto a una tac dalla quale, per fortuna, non sono emersi danni neurologici. A risentirne, invece, il cuore: “Ho un forte dolore al petto, ho attraversato una crisi ipertensiva. Ma al di là di questo, mi è dispiaciuto per quello che è accaduto davanti ai pazienti e ai colleghi, che potrebbero essere scoraggiati da un episodio del genere. Noi siamo un presidio di legalità sul territorio. Quando vieni da me, è lo Stato che ti sta curando e offrendo assistenza”.