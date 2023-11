Giugliano. È stato annunciato dai canali social: “MC Melany Beauty Lab” in via Dante Alighieri a Giugliano. Ad annunciarlo Melania Giglio che ha dichiarato: “Il nostro progetto si amplia e allarga i suoi spazi. Non sarà più solo beauty ma anche studio fitness & wellness. Integreremo corsi e tecnologie: “Be motion evo” ( tecnologia per il dimagrimento, tapis roulant che svolge l’attività fisica di aerobica a bassa intensità con in aggiunta le caratteristiche del vacuum – infrarossi e ozone). Inoltre apriremo corsi di Pilates, Pilates in gravidanza, Discipline antigravity (cerchio aereo e amaca aerea), Posturale, Corsa-fit – Cx addome, Allenamento corpo libero – circuito funzionale, Yoga, Osteopata – Posturologo”. L’opening avrà luogo in tutta la giornata di domenica 26 novembre a partire dalle ore 11,00. Alle 20,00 il taglio del nastro.