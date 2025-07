Si chiama Giugliano cardio free, ed è l’iniziativa voluta dall’associazione Indivenire per formare addetti al primo soccorso. Un progetto per far sì che ci possano essere più persone possibili preparate a intervenire in caso di emergenza sanitaria come attacchi cardiaci, infortuni, malori.

Le associazioni di categoria dei commercianti si faranno da tramite con i negozianti che a loro volta potranno dare coupon a dipendenti o clienti per farli partecipare ai corsi.