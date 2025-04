Dopo la maxi rissa scoppiata domenica sera in piazza Gramsci, a Giugliano, si è riunito questo pomeriggio in prefettura a Napoli il Comitato per l’ordine e la sicurezza. Un vertice urgente, convocato per fare il punto su quanto accaduto e per mettere in campo misure efficaci a tutela della collettività, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani.

Giugliano, maxi rissa in piazza Gramsci: riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura

Al tavolo, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari sono presenti anche il comandante della Polizia Municipale di Giugliano, Luigi De Simone, il responsabile dei Servizi Sociali Tuccillo, la viceprefetta del Comune di Giugliano, i vertici delle forze dell’ordine, nonché i rappresentanti della Procura dei Minori e della Procura di Napoli Nord.

Durante la riunione si sta analizzando l’episodio avvenuto nella centralissima piazza cittadina e si è discusso di strategie condivise per il presidio del territorio, la prevenzione del disagio giovanile e l’individuazione di eventuali responsabilità. L’attenzione resta massima da parte delle istituzioni per garantire ordine pubblico e sicurezza.