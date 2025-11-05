Giugliano, marciapiedi impraticabili e passeggio tra insidie e pericoli

Continua il nostro viaggio tra le strade di Giugliano, dove camminare è spesso una sfida. Tra marciapiediimpraticabili, strade strette e ostacoli di ogni tipo, il pedone sembra l’anello debole della viabilità urbana.

Siamo nelle stradine che collegano via degli Innamorati a Corso Campano. Come accade spesso, l’erba incolta invade i marciapiedi e costringe i passanti ad occupare la strada, condividendo la carreggiata con auto e scooter che, non di rado, sfrecciano oltre i limiti di velocità.

Proseguiamo in via Italo Svevo: il marciapiede è talmente stretto che chi si muove con un passeggino, una sedia a rotelle o le stampelle non può percorrerlo. A peggiorare la situazione, un dissuasore piazzato proprio al centro del passaggio.

Secondo alcune segnalazioni, più di un pedone sarebbe rimasto ferito perché inciampato o investito nel cercare di evitarlo. Non finisce qui: sul lato opposto una fila di paletti, probabilmente installati per scoraggiare i parcheggi selvaggi, riduce ulteriormente lo spazio.

Risultato? Per camminare non resta che scegliere tra un marciapiede impraticabile e una carreggiata pericolosa.

A Giugliano, passeggiare dovrebbe essere un diritto. Ma per molti, è ancora un rischio quotidiano.

