GIUGLIANO. Da quando si sono trasferiti nel campo di via Carrafiello non hanno più una residenza. E’ la condizione in cui vive la comunità rom lungo la circonvallazione esterna che stamane si è riunita all’esterno del comune di Giugliano per manifestare. Gli abitanti del campo, grazie anche alle associazioni che quotidianamente li seguono e li assistono, parlano di sospensione dei diritti e chiedono dunque di riavere nuovamente la residenza. Presente alla manifestazione anche padre Alex Zanotelli.

L’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore ai servizi sociali Di Girolamo, gli ha assicurato un incontro il 10 novembre.