Giugliano in lutto per la prematura scomparsa della maestra Antonella: aveva 54 anni

Profondo cordoglio a Giugliano e nel quartiere di Secondigliano per la scomparsa di Antonella D’Arienzo, docente della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Sauro Errico Pascoli, venuta a mancare all’età di 54 anni.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra colleghi, alunni, genitori e quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le qualità umane e professionali. Antonella D’Arienzo era molto conosciuta e stimata non solo nell’ambiente scolastico, ma anche nella sua città, Giugliano, dove la sua scomparsa ha lasciato sgomento e tristezza.

Il ricordo della comunità scolastica

Per anni ha rappresentato un punto di riferimento all’interno dell’I.C. Sauro Errico Pascoli di Secondigliano, distinguendosi per la passione educativa, la disponibilità e l’attenzione verso i più piccoli. I colleghi la ricordano come una persona generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri e capace di trasmettere serenità e fiducia.

Il suo impegno quotidiano e il profondo amore per l’insegnamento hanno lasciato un segno indelebile nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e affetto che stanno arrivando sui social da parte di chi ha condiviso con lei esperienze professionali e personali.

Dolore a Giugliano per la scomparsa di Antonella D’Arienzo

La morte di Antonella D’Arienzo ha colpito profondamente anche la comunità di Giugliano, dove era conosciuta e benvoluta. In tanti la ricordano per il sorriso, la gentilezza e la dedizione che hanno caratterizzato la sua vita.