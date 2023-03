In corso questa mattina controlli contro il sacchetto selvaggio nel centro storico di Giugliano. Gli operatori della Teknoservice, la ditta che si occupa della raccolta rifiuti, in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale, stanno aprendo i sacchi di spazzatura per controllare il rispetto della raccolta differenziata.

Giugliano, lotta al sacchetto selvaggio: scattano decine di multe

Questa mattina il monitoraggio si è concentrato su corso Campano e Piazza Trivio. Presente anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. La guerra dichiarata ai furbetti della raccolta differenziata ha già prodotto, da martedì scorso, 45 multe ai danni di cittadini privati e attività commerciali.

Ogni multa costerà al trasgressore 500 euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare la pratica diffusa di raccogliere i rifiuti in maniera indifferenziata, con danni notevoli al ciclo integrato e ai costi di smaltimento.