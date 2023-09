Attimi di paura questa sera a Giugliano, nella centralissima via Roma. Poco fa, come raccontano alcuni testimoni, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti all’interno di una nota attività commerciale per una lite tra parenti.

Giugliano, lite tra parenti in via Roma: arrivano i Carabinieri

I militari dell’arma sono giunti sul posto a sirene spiegate, probabilmente allertati dai residenti, per sedare la zuffa. Al momento le notizie sono ancora frammentarie e non si conoscono i motivi precisi del parapiglia avvenuto in pieno centro cittadino.

Le urla e le gazzelle con i lampeggianti accessi hanno attirato decine di curiosi che passeggiavano in strada. Non si registrerebbero feriti. I carabinieri stanno ascoltando i protagonisti dello spiacevole episodio per ricostruire la dinamica dei fatti.