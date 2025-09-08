Momenti di tensione e paura al parco Antonella, in via Gianfelice a Giugliano, dove una lite condominiale tra vicini di casa e parenti si è trasformata in un vero e proprio incubo per i residenti.

Giugliano. Lite condominiale degenera in rissa, spunta anche un pistola

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, la discussione sarebbe iniziata per futili motivi condominiali, degenerando rapidamente in insulti, urla e minacce. Nel corso della colluttazione, uno dei contendenti, affacciato al balcone, avrebbe estratto una pistola minacciando di usarla contro i rivali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. I poliziotti hanno faticato a riportare la calma e hanno riunito i protagonisti della lite all’interno di uno degli appartamenti, dove sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità penali.

Durante la rissa, un giovane avrebbe danneggiato alcune piante sul balcone di una vicina, colpendole con una mazza e distruggendole. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma la paura tra i residenti resta alta.