Sarà presentato mercoledì 17 dicembre alle ore 18.30, presso lo Chalet del Centro in piazza Gramsci a Giugliano, il calendario 2026 “Tutta l’Italia”, progetto realizzato da Teleclubitalia in collaborazione con Caritas.

Giugliano, l’Italia in immagini: presentazione del calendario 2026 “Tutta l’Italia”

Il calendario raccoglie una selezione di fotografie che raccontano il Paese nella sua straordinaria varietà paesaggistica, culturale e umana. Dalle grandi città ai borghi, dalle coste alle aree interne, dalle luci urbane ai silenzi della natura, le immagini accompagnano lo sguardo in un viaggio visivo lungo tutta la penisola.

A firmare gli scatti sono Andrea Matacena, Nino Bartuccio e Jacopo Cassani, fotografi che con sensibilità e linguaggi diversi restituiscono un’Italia autentica, fatta di bellezza, contrasti e identità profonde. Il progetto ha una forte valenza solidale. La vendita del calendario, con una offerta a partire da 10 euro, finanzierà la mensa della Caritas della parrocchia di San Pio X, una realtà unica nel suo genere perché affianca al servizio tradizionale anche la modalità take away, offrendo un supporto concreto e quotidiano alle persone in difficoltà.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Teleclubitalia e Caritas e si inserisce in un percorso di attenzione ai temi della solidarietà, della prossimità e dell’impegno sociale, utilizzando il linguaggio della fotografia come strumento di racconto e responsabilità civile.

L’intero progetto grafico del calendario è stato curato da Fabio Lamonea, Art Director di The Club Factory, che ha dato forma visiva al racconto, valorizzando le immagini e rafforzando l’identità del progetto.

La presentazione sarà un momento di incontro aperto al pubblico, durante il quale verranno illustrati il calendario e le finalità dell’iniziativa, con la partecipazione dei promotori e degli autori degli scatti. L’appuntamento è presso lo Chalet del Centro, in piazza Gramsci, nel cuore di Giugliano in Campania