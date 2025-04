Grazie alla collaborazione tra il Comando di Polizia Municipale di Giugliano e il Settore Patrimonio del Comune, è stato liberato un alloggio comunale precedentemente adibito ad abitazione del custode di un istituto scolastico di primo grado.

Giugliano, liberato alloggio dell’ex custode di una scuola: era occupato abusivamente

L’intervento si è reso necessario per eseguire l’ordinanza di sgombero emessa lo scorso febbraio, dopo che la Polizia Municipale guidata dal comandante Luigi De Simone aveva accertato l’occupazione dell’alloggio da parte di un ex custode, in pensione dal 2023. Scaduti i trenta giorni concessi agli occupanti, il personale dei due uffici competenti si è recato presso l’alloggio, che è stato liberato pacificamente dall’intero nucleo familiare, composto da quattro adulti. Lo sgombero si è svolto senza resistenze né turbative dell’ordine pubblico.

Una volta rientrato nella disponibilità del Comune, l’alloggio è stato messo in sicurezza con la sostituzione delle serrature, in attesa di una nuova assegnazione. Dell’operazione è stata informata l’Autorità Giudiziaria per gli eventuali rilievi penali. Un ulteriore passo avanti per il ripristino della legalità sul territorio.