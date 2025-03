Giugliano, le attività del progetto “Artefice” dell’associazione “Set me free ETS”

Il progetto “Artefice” dell’Associazione Set Me Free ETS “finanziato dall’Unione europea v- Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 3 – Interventi socio- educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”, in partenariato con l’IIS G. Minzoni, l’ASD Polisport Giugliano, Amorelli srl, I Barone, Simotour viaggi.

Gli obiettivi del progetto sono il contrasto alla povertà educativa minorile e il contrasto dell’abbandono e dispersione scolastica nell’istituto tecnico professionale. Il progetto è iniziato il 26 settembre 2024 e finirà il 26 settembre 2026, prevede la partecipazione di circa 120 alunni in attività di counselling e orientamento, percorsi socio educativi, laboratori di formazione di competenze digitali e stem e tirocini formativi nelle aziende in partenariato. “Artefice” intende stimolare un apprendimento generativo per un potenziamento delle abilità sociali di tutti gli alunni del biennio dell’istituto con lo sviluppo di una comunità educante.

Il cuore degli interventi è favorire un dialogo che declini l’empatia che è la capacità di mettersi nei panni degli altri con la congruenza che è la capacità di far rispettare le proprie idee e ciò che riteniamo giusto per noi. Il giorno 28 marzo avrà luogo la presentazione del progetto “Artefice” presso l’auditorium della sede centrale dell’IIS G. Minzoni di Giugliano dalle ore 10:40 e presso l’auditorium della sede succursale di Qualiano dalle ore 12:15 in presenza dei genitori e dei ragazzi coinvolti nel percorso.

