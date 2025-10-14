Giugliano, l’azienda della famiglia Tesoro “Doma System” compie 25 anni di attività tra innovazione e sguardo al futuro

Giugliano. Un quarto di secolo di luce, sicurezza e innovazione a Giugliano in Campania. L’azienda Doma System, punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici e di sicurezza, celebra quest’anno il suo prestigioso 25° anniversario di attività. Un traguardo significativo che racconta una storia di dedizione, evoluzione e un profondo legame con il territorio.

L’avventura di Doma System è iniziata con la visione e la passione di Feliciano Tesoro. Partendo da umili origini, Tesoro ha saputo costruire un’attività solida, basata sulla competenza tecnica e un’attenzione maniacale alla qualità del servizio. La sua impresa ha mosso i primi passi intercettando l’esigenza crescente di soluzioni elettriche affidabili e sistemi di sicurezza all’avanguardia, ponendo da subito le basi per quello che sarebbe diventato un successo duraturo.

Oggi, il testimone è passato nelle mani del figlio, Giuseppe Tesoro, che non solo ha ereditato il know-how e l’etica lavorativa paterna, ma ha anche saputo infondere nuova energia e modernità all’azienda. Doma System, situata in Via Salvatore di Giacomo, 2 a Giugliano, continua a servire con professionalità e tempestività privati, aziende e attività commerciali.

Il segreto di questo successo venticinquennale, secondo i titolari, risiede in una duplice e vincente strategia: la capacità di essere al passo con i tempi e l’impegno costante a lavorare in qualità, curando il cliente senza lasciare nulla al caso.

“In un settore in continua evoluzione come il nostro, non si può stare fermi – spiega Giuseppe Tesoro – investiamo costantemente in formazione e tecnologie, passando dai vecchi quadri elettrici ai più recenti sistemi di domotica, dalla semplice installazione di allarmi ai complessi sistemi di videosorveglianza intelligenti. È fondamentale offrire sempre le soluzioni più efficienti ed ecologiche.”

Ma la vera differenza, quella che ha fidelizzato la clientela per un quarto di secolo, è l’approccio al servizio. “Ogni impianto che realizziamo è unico. Dalla progettazione all’assistenza post-vendita, l’obiettivo è garantire un lavoro ‘chiavi in mano’ impeccabile – aggiunge Tesoro. “Significa utilizzare solo materiali certificati, rispettare rigorosamente le normative di sicurezza e, soprattutto, ascoltare il cliente per personalizzare la soluzione in base alle sue reali esigenze. È questa cura meticolosa per ogni dettaglio e per la persona che ci ha permesso di costruire rapporti di fiducia duraturi. Siamo iscritti al Mepa e questo ci ha consentito di ampliare il nostro raggio di azione commerciale e siamo dotati di certificazione ISO 9001”

Guardando al futuro, Doma System non intende adagiarsi sugli allori. La capacità di combinare la tradizione artigiana di Feliciano con l’innovazione tecnologica di Giuseppe si conferma la chiave strategica anche per gli anni a venire. L’azienda è pronta ad affrontare le sfide della transizione energetica e della smart-home, puntando a consolidare la sua posizione come leader nell’installazione di sistemi all’avanguardia che garantiscano comfort, efficienza e massima sicurezza. 25 anni di Doma System: un traguardo che non è solo una celebrazione del passato, ma la solida promessa di un futuro radioso.