Giugliano, lavori per la fibra “sfasciastrade”: la Municipale sanziona la ditta con multa da 866 euro

Ci sono anche i lavori per la fibra ottica tra gli interventi della Polizia Municipale di Giugliano degli ultimi giorni. Nel corso di un secondo controllo, in via Aniello Palumbo, è stata sanzionata una società sorpresa a manomettere la sede stradale per lavori legati alla realizzazione della fibra. L’impresa stava eseguendo uno scavo longitudinale con mezzi d’opera senza alcuna autorizzazione dell’Ente. È stata disposta la diffida al ripristino immediato e applicata una sanzione amministrativa da 866 euro.

Giugliano, lavori per la fibra “sfasciastrade”: la Municipale sanziona la ditta con multa da 900 euro

Sempre gli agenti della Municipale, lungo la Circumvallazione esterna, hanno anche fermato e sanzionato un giovane cittadino giuglianese di 20 anni, trovato alla guida di un veicolo ad alta potenza pur essendo titolare di patente B da meno di tre anni. La patente è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Napoli per la sospensione, che potrebbe variare da due a otto mesi. Per lui è scattata anche una multa da 165 euro.

Terzo episodio in Piazza Annunziata, dove gli agenti hanno fermato un uomo di 60 anni, di origini pakistane e residente in un comune limitrofo, alla guida di un’auto con targa italiana. L’uomo era in possesso di una patente rilasciata nel Paese d’origine, nonostante fosse residente in Italia da oltre tre anni senza aver richiesto la conversione del documento. Anche in questo caso patente e permesso internazionale sono stati ritirati e inoltrati alla Prefettura/UTG di Napoli per i successivi adempimenti. La sanzione elevata è stata di 158 euro.