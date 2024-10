Sono in corso i lavori sul sistema idrico e fognario di via Panico e Corso Campano, collassato la scorsa settimana a causa di balordi che hanno scavato cunicoli nel sottosuolo. La ditta di manutenzione del Comune ha trovato una soluzione al problema del massetto di cemento presente sotto l’asfalto e difficile da distruggere.

Giugliano, lavori in corso su sistema idrico e fognario di via Panico e Corso Campano: non c’è però data di riapertura

I lavori sono dunque in corso e non dovrebbero richiedere tempi lunghi. Non c’è una data certa ma l’intervento non sarebbe estremamente complesso. C’è però una variabile che è legata alla messa in sicurezza dei due edifici a rischio ai lati di via Panico. Qui a dover intervenire sono i proprietari degli immobili che hanno già ricevuto l’ordine da parte del Comune.

Fino a che non interverranno e non metteranno in sicurezza i due edifici dove il terreno ha ceduto rompendo le tubature dell’acqua, non è possibile riaprire Corso Campano per la pubblica incolumità. Insomma una data certa di riapertura al traffico del centro storico ancora non c’è: si potrà avere solo quando inizierà la messa in sicurezza dei privati.