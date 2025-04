Giugliano, lavori Enel ad angolo di via Santa Caterina. Residenti allarmati: “Comparsa una crepa”

Allarme tra i residenti di via Santa Caterina da Siena per i lavori Enel in corso in via San Tommaso, proprio ad angolo di via Santa Caterina da Siena, strada interdetta al traffico dopo la maxi-voragine che la inghiottì nel 2017.

Giugliano, lavori Enel nei pressi di via Santa Caterina. Residenti allarmati: “Comparsa una crepa”

Secondo alcuni abitanti, l’apertura del cantiere con diversi mezzi in azione – tra cui un’escavatrice – avrebbe provocato l’apertura di una crepa nell’asfalto. A detta loro una prova della precarietà idrogeologica dell’arteria, ostaggio da anni di un mancato collaudo che ne permetta la riapertura. Alla base della preoccupazione che serpeggia in queste ore tra i residenti l’assenza di comunicazioni ufficiali sull’avvio dei lavori e l’eventuale impatto sulla tenuta del fondo stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante De Simone per un sopralluogo. Una delegazione di residenti nel frattempo si è recata al comune per chiedere ulteriori verifiche tecniche. Al momento i lavori Enel sono stati sospesi su decisione del dirigente responsabile.