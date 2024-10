È stata portata via dal carroattrezzi su disposizione della Polizia Municipale di Giugliano l’auto parcheggiata sul marciapiede in via Antimo Panico. La macchina apparterrebbe a un noto politico di Giugliano.

Giugliano, lascia auto sul marciapiede: sul cruscotto biglietto di noto politico

Sul cruscotto della macchina fuori posto, l’automobilista ha lasciato un biglietto da visita e un foglio con su scritto: “Salvatore Pezzella, consigliere metropolitano”. Il veicolo lasciato sul marciapied di via Panico, strada tra l’altro chiusa al traffico, e non è passato inosservato agli occhi di passanti e residenti.

I caschi bianchi del comando della Polizia Locale, giunti sul posto, hanno subito elevato una salata contravvenzione e disposto la rimozione coatta della vettura con l’intervento del carroattrezzi.