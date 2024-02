Un raid in pieno giorno all’interno di un’azienda agricola di Lago Patria. La fascia costiera giuglianese finisce ancora nel mirino della criminalità organizzata. A documentare il furto le telecamere di videosorveglianza della zona.

Lago Patria, banda di incappucciati fa irruzione in un’azienda agricola: rubano 20 panieri e un giocattolo

Col volto travisato, in dieci hanno fatto irruzione all’interno della masseria che si trova a poche decine di metri da via San Francesco a Patria. Armati di attrezzi da scasso, sono entrati nei locali dell’azienda, portando via però roba di poco valore.

Quando infatti il titolare dell’attività è tornato, ha constatato che la banda ha portato via appena 20 panieri per la frutta e un trattore giocattolo. Ingenti i danni provocati alla struttura, a fronte di un bottino assai esiguo. Nel gruppo Facebook “Giuglianesi orgogliosi” sono apparse le immagini del raid.

Raid anche al ristorante sul “doppio senso”

Intanto resta forte l’allarme microcriminalità in fascia costiera, oggetto di decine di furti e rapine nelle ultime settimane. Nel mirino dei malviventi anche appartamenti e negozi. Questa notte, in via San Francesco a Patria, a pochi chilometri dal litorale, un gruppo di ladri ha fatto irruzione all’interno del ristorante “Élite Gran Cuisine” sul “doppio senso”, portando via palmari, tv, casse contenenti contanti e persino una poltrona.