Ha preso piede a Giugliano una nuova folle moda che si sta diffondendo tra i ragazzini: sfidarsi a colpi di immondizia. Si afferra un sacchetto dai cassonetti e lo si lancia all’amico di turno per metterlo in fuga o semplicemente per sporcarlo. Tutto rigorosamente in strada.

La scena è stata documentata in via Alfieri, a ridosso della centralissima piazza Gramsci da alcuni residenti. Nel filmato – in nostro possesso – si nota un “tutti contro tutti” ingaggiato tra un gruppo di minorenni. Chi in sella a uno scooter (rigorosamente senza casco) e chi a piedi. Uno di loro afferra un sacchetto e lo scaglia contro il conducente di un ciclomotore, presumibilmente un amico.

La sfida va avanti mentre si notano alcuni sacchetti abbandonati in mezzo alla carreggiata. Una “challenge” probabilmente ripresa anche con i telefonini. “Troppi ragazzi fanno coincidere il divertimento con la stupidità, la violenza e l’anarchia – commenta il parlamentare Francesco Emilio Borrelli -. Giocare e rotolarsi nella monnezza è davvero il simbolo del degrado sociale e materiale in cui vivono questi giovani”.