È stata una lunga notte per i consiglieri comunali di Giugliano. Oggi è il giorno in cui l’amministrazione Pirozzi potrebbe giungere al capolinea.

Giugliano, la lunga notte dei consiglieri comunali: in giornata previste le dimissioni

Tra ieri sera e stamane il sindaco ha incontrato i vari partiti singolarmente per comprendere le loro posizioni e capire chi è favorevole a mettere fine all’amministrazione e chi no. Stamane, salvo sorprese, dovrebbero esserci le dimissioni contestuali di almeno 17 consiglieri comunali. Questo consentirà di tornare al voto già questa primavera a dispetto della fine naturale del mandato e cioè tra un anno.

Non tutti i consiglieri della maggioranza di Nicola Pirozzi, però, sarebbero propensi ad andare a casa. Qualcuno avrebbe già esposto il suo dissenso dicendo di voler continuare l’esperienza amministrativa. Qualcun altro è in fase di riflessione. Ma 17, numero necessario per far cadere l’amministrazione, dovrebbe essere stato raggiunto. Non si esclude il sostegno di qualcuno della minoranza. Ora tutti i dimissionari dovrebbero firmare un documento e spiegare i motivi della scelta. Le prossime ore saranno fondamentali per il destino politico e amministrativo della città.