Giugliano, la Ginecologia del San Giuliano diventerà reparto covid: accoglierà solo pazienti positive

Giugliano. Il reparto di ginecologia dell’ospedale San Giuliano accoglierà soltanto le pazienti gravide affette da Covid-19. E’ la decisione presa dall’Asl Napoli 2 Nord.

Il provvedimento è stato adottato dopo che in reparto giungevano sempre più pazienti positive al Coronavirus. Per questo motivo l’Azienda sanitaria locale ha deciso di convertire il reparto di ginecologia in uno covid, proprio per offrire assistenza a tutte le donne che durante la gravidanza hanno scoperto di aver contratto il Coronavirus. Anche l’Asl Napoli 1 ha disposto che il reparto di Ginecologia del Policlinico sia interamente dedicato alle pazienti in dolce attesa affette da Covid.19.

Non è però l’unico reparto della struttura ospedaliera che accoglierà pazienti positivi. L’Ortopedia sarà infatti accorpato al reparto di Chirurgia proprio per dare spazio al nuovo reparto covid che verrà presto aperto nel nosocomio della Terza città della Campania. Alla luce dell’aumento vertiginoso di ricoveri e contagi, il San Giuliano si prepara a tornare ancora una volta in prima linea sul fronte dell’emergenza Covid.