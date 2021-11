GIUGLIANO. Ieri nel corso del consiglio comunale, l’ex sindaco Antonio Poziello ha fatto una pesante denuncia contro l’attuale amministrazione.

Secondo Poziello, infatti, l’amministrazione Pirozzi avrebbe dato un incarico a una persona che è sullo studio professionale dell’attuale sindaco Nicola Pirozzi. “Nulla da ridire sull’assessore Di Fiore – ha detto Poziello replicando in aula a Ragosta – ma semmai sul complesso di una giunta che non sta facendo il suo mestiere nel migliore dei modi, su assessori che non hanno prodotto niente e su un’amministrazione che è diventata campione di clientele e nepotismo, arrivando a dare incarichi a persone che stanno allo studio del sindaco”.

In aula il sindaco Pirozzi non ha replicato alle parole di Poziello. La discussione è avvenuta durante il consiglio di ieri che ha visto l’approvazione all’unanimità della variante per il nuovo ospedale.